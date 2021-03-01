Пекин, , 10:27 — REGNUM Россия и Китай являются партнерами по всестороннему стратегическому взаимодействию. Об этом 1 марта говорится в комментарии минобороны КНР к стратегии Китая по международному военному сотрудничеству, которое приводит пресс-служба китайского оборонного ведомства.

«Россия и Китай партнеры по всестороннему стратегическому взаимодействию. Отношения между двух стран являются примером международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости, беспристрастности и взаимной выгоде», — указывается в комментарии.

Также в нем отмечается, что обе страны привержены к принципам «несоюзничества, неконфронтации, не направленности против третьих стран», а потому, по мнению Пекина, данные отношения «в корне отличаются от военных сообщнических отношений, существующих между некоторыми странами».

Кроме того, уточняется, что главным показателем особенных отношений России и Китая является высокий уровень отношений в военной сфере, который также представляет из себя важную опору стратегического сотрудничества двух государств.

«В 2021 году отмечается 20-летие Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, китайская сторона готова осуществлять консенсус, достигнутый лидерами двух стран; углублять контакты на высоком уровне, стратегическое сотрудничество в сфере совместных военных учений, а также военно-технической области», — добавляется в сообщении.

В то же время, минобороны КНР указало, что оно готово всесторонним образом вести углубление военных отношений двух стран в новую эпоху, а также стать позитивной энергией для защиты общих интересов, и для мира и стабильности во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны КНР заявили, что Китай надеется на сотрудничество с США, которое будет основываться на взаимном уважении и отсутствии конфронтации.