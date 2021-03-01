Женева, Швейцария, , 10:25 — REGNUM Организация Объединённых Наций призвала страны-доноры выделить почти $4 млрд на оказание гуманитарной помощи в Йемене. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 11 марта в Женеве.

«Сегодня ООН призывает выделить на этот год $3,85 млрд, чтобы помочь 16 млн отчаянно нуждающимся йеменцам», — говорится в пресс-релизе.

В ООН напомнили, что поддержка необходима двум третям жителей Йемена «для выживания».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что недоедание угрожает 2,3 млн детей в 2021 году в Йемене из-за недофинансирования гуманитарных программ.

По его словам, на поддержку плана выделено только 1,9 млрд вместо 3,4 млрд. Дюжаррик отметил, что по итогам года 400 тысяч детей в Йемене столкнутся с тяжелым голодом.