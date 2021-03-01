Петропавловск-Камчатский, , 10:25 — REGNUM В местах дислокации Тихоокеанского флота на Камчатке введён режим повышенной штормовой готовности. В начале марта в Беринговом море ожидается шквалистый ветер и сильное волнение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Читайте также: Циклон в Хабаровском крае повредил более 200 зданий и жилых домов

По прогнозам гидрометеорологического центра ветер в некоторых районах усилится до 30 м/с. При этом высота волны в открытом море достигнет 8−10 метров.

«В связи с ухудшением погоды в пунктах базирования сил флота усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому», — уточнили в ведомстве.

Погодные условия не отразились на боеготовности соединений и воинских частей ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае продолжаются ремонтно-восстановительные работы после циклона — в трёх районах региона оценочные комиссии подсчитывают причинённый ущерб. При этом в Комсомольском районе уже отменен режим ЧС — ущерб минимальный.