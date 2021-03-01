Пенза, , 10:25 — REGNUM В Пензе подготавливают дорожную карту по проекту «Социальная гостиница» для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. О данной поддержке зашла речь на встрече губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и председателя регионального отделения «Союза женщин России» Ольгой Чистяковой.

В регионе, по словам Чистяковой, уже исследуется потребность в такой гостинице. Социальная помощь в настоящее время в этом направлении оказывается в комплексном центре срочной социальной помощи в Пензе и кризисном центре «Покров».

Глава области отметил, что нужно как можно больше информационного сопровождения для этого проекта, женщинам, оказавшимся в трудной ситуации необходимо протянуть руку помощи. Белозерцев акцентроровал внимание собеседницы на тщательное продумывание всех этапов помощи жертв домашнего насилия. Например, как женщине с детьми добраться до социальной гостиницы или центра? Необходимо заключить соглашение с такси, чтобы мать с детьми доставили до места назначения, а затраты потом компенсировались либо по отдельной региональной программе, либо общественными организациями. Нужна помощь юристов, психологов, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка.

Ольга Чистякова сообщила, что взаимодействие с министерствами труда, соцзащиты, образования и здравоохранения уже выстроено. В ближайшее время будет готова полная дорожная карта по проекту «Социальная гостиница».

Иван Белозерцев поддержал инициативу председателя регионального отделения «Союза женщин России» и заверил, что необходимая помощь со стороны региональных властей будет оказана.

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев попросил региональное отделение «Союза женщин России» активизировать работу по профилактике абортов и продумать возможность реализации проекта по борьбе с домашним насилием.

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