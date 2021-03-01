Уфа, , 10:21 — REGNUM Беспилотные вертолеты планируют производить в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что данный вопрос обсуждался во время посещения премьер-министром правительства Башкирии Андреем Назаровым завода беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге.

«У нас в республике свой мощный авиационный кластер, который мы планируем и дальше развивать», — передает слова Назарова пресс-служба ведомства.

Чиновник добавил, что создать завод по производству беспилотных вертолетов в республике планируется совместно с компанией «Геоскан». Со специалистами этой компании планируется также исследовать территории Уфимского района и Уфы при помощи аэрофотосъемки для уточнения кадастровой информации.

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