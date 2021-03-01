Москва, , 10:20 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев опустился с 42-го на 44-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновлённая версия рейтинга опубликована 1 марта на сайте организации.

Карацева опередили хорватский теннисист Марин Чилич и представитель Казахстана Александр Бублик, которые на прошлой неделе играли на турнире в Сингапуре.

Бублик дошёл до финала этого турнира и проиграл представителю Австралии Алексею Попырину. Чилич добрался до полуфинала. Карацев не принимал участие в турнирах.

Первая десятка рейтинга не претерпела изменений. Даниил Медведев занимает третье место, Андрей Рублёв — восьмое.

Напомним, Карацев вышел в полуфинал Australian Open, благодаря чему в поднялся на 72 места в рейтинге: со 114-го на 42-е.

Читайте ранее в этом сюжете: Теннисист Карацев заявил, что планирует выступить на Олимпиаде в Токио