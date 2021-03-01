Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге нашли тело экс-солистки группы Little Big Анны Кастельянос. Перед смертью женщина тяжело болела и нуждалась в помощи волонтеров. Об этом 1 марта сообщает городской телеканал «78».

Тело бывшей солистки 39-летней Анны Кастельянос было обнаружено в ее собственной квартире волонтёрами. Как уточняет издание, накануне женщина жаловалась на плохое самочувствие.

По данным ряда СМИ, перед смертью женщина длительное время болела, она не могла вставать с кровати и ей на помощь приходили волонтеры.

Напомним, Анна покинула группу, которую основала вместе с Ильей Прусикиным, в 2014 году.

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