1 марта 2021 | Время чтения 9 мин

Ольга Лукина, , 12:58 — REGNUM Пожалуй, ни одна из медицинских врачебных специальностей в нашей стране не испытала такой девальвации, как психотерапия. На просторах Рунета мы можем увидеть десятки и сотни объявлений людей, чьи профессиональные компетенции в этой области не подтверждены ничем, кроме их патологических амбиций. Это не мешает им предлагать себя в качестве специалистов, которые могут разрешить ваши душевные проблемы любой глубины и сложности. Хотя по законодательству психотерапевтом может себя называть только ВРАЧ со специальным постдипломным образованием в этой области.

Пациент у психотерапевта Цитата из х∕ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР

Чтобы стать высококлассным психотерапевтом, нужно учиться столько же лет сколько, например, на кардиохирурга, реаниматолога или нейрохирурга… А это — шесть лет лечебного факультета мединститута, два года ординатуры и три года аспирантуры по выбранной специальности с одновременной работой в клинике под руководством опытного практика и научного руководителя. Никто не доверит обучающемуся делать сложную операцию, разве что разрешат постоять рядом с операционным столом, чтобы одним глазком увидеть работу мастера. Далее нужны еще три-пять лет практики, когда ты набиваешь шишки, переживая за пациента бессонными ночами. Так рождается классный самостоятельный специалист. Таким образом, цикл созревания доктора занимает 15−16 лет.

В профессии врача-психотерапевта всё даже сложнее. Должны быть пройдены три этапа:

1. общее лечебное дело, которое дает понимание взаимосвязи всех процессов, которые протекают в такой сложной системе, как организм человека;

2. интернатура или ординатура по психиатрии, которая дает глубокое понимание психопатологии и связи между психическими и соматическими процессами;

3. Трех-пятилетнее погружение в одно из направлений психотерапии, где мастера из рук в руки передают тебе знания и навыки работы с человеческой душой. Одновременно врачу необходимо пройти многие часы собственной психотерапии.

Первые три-пять лет практики необходимо проходить регулярные супервизии, то есть сверяться с более опытным мастером на предмет лечебных стратегий и собственных эмоциональных процессов. И только после этого ты интеллектуально, эмоционально и духовно будешь готов к серьезной самостоятельной практике.

Тут работает золотое правило для эксперта из любой области знаний: природная одаренность, качественное образование плюс 10 000 часов практики.

Что произошло в России с профессией «психотерапевт»

К сожалению, в 20-х годах прошлого столетия психоанализ в России был оторван от психиатрии и неврологии и объявлен вне закона. В странах Европы и Америки эти дисциплины эволюционировали вместе, создавая хорошую среду для развития высококлассных специалистов, владеющих одновременно знаниями по психопатологии и психотерапии, так как далеко не всем пациентам необходим прием психотропных препаратов. Но в России психиатрия вынужденно развивалась как отдельная дисциплина, а из всех возможностей психотерапии нам были доступны, пожалуй, лишь рациональные разговоры с пациентом и аутогенная тренировка. В конце 80-х годов наметилось политическое потепление и прогрессивные профессора стали заново соединять психиатрию и психотерапию. К нам в страну приехали делиться опытом лучшие психиатры — психоаналитики и психотерапевты планеты. Мы жадно впитывали знания и их опыт, ведь мы отстали в этой области от мира лет на шестьдесят. Этот процесс оказался весьма болезненным и сложным. Я была одним из первых психиатров-психотерапевтов в России и прекрасно помню, как страшно было людям прийти на прием: а вдруг окружающие посчитают тебя «чокнутым», или информация просочится в «органы» и тебя лишат водительских прав, или заблокируют карьерное развитие… Вот такой горький след оставила психиатрия, оторванная от гуманистической психотерапии, в сердцах советских людей.

Врач-психиатр Цитата из х∕ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия

Постепенно люди в России стали активнее пользоваться возможностями психотерапии. Естественно, что в авангарде были самые смелые и пионерные потребители — предприниматели, бизнесмены. Началось стремительное развитие психотерапии, но не очень здоровые эмоционально люди, без этики и ограничений, воспользовавшись отсутствием закона и дикостью рынка, увидели отличную возможность на этом заработать. И началось… Гадалки, экстрасенсы, народные целители стали причислять себя к психотерапевтам. Закон не отреагировал. Далее начали появляться свежеиспеченные психологи, выпускники коммерческих вузов без клинической базы и качественного профессорского состава преподавателей с клиническим опытом. Многие стали называть себя психотерапевтами, то есть врачами, не имея на это никакого права и необходимых компетенций для этой профессии. Дальше мы увидели телевизионные шоу, где несчастных невротических, страдающих и незрелых личностей эмоционально раздевали «догола». Почему бы не провести по Первому каналу прием у гинеколога или проктолога под камеру? Разве душевная боль менее сакральна, чем боль в других областях?

Периодически мы читаем: сантехник без диплома врача практикует гинекологию в частном медицинском центре. Или: медицинская сестра в далеком селе делает операции по увеличению груди, закачивая несчастным жертвам под кожу вазелиновое масло. А дальше жертвы приезжают в Москву, едва оставшись в живых после сепсиса, и идут к пластическим хирургам в надежде, что те смогут хоть как-то реконструировать утраченные органы.

Все это очень неприятно, но все же это разовые кейсы. А вот психотерапию как медицинскую врачебную специальность почти растерзали. Ловушки, в которые заманивают людей, нуждающихся в помощи, видны всякому специалисту, их создатели не утруждают себя хитроумным креативом, но промо это настолько назойливое и агрессивное в своей простоте, а люди, испытывающие психологические проблемы, настолько уязвимы, что многие в эти ловушки попадаются.

Из раза в раз ко мне в кабинет приходят люди с последней надеждой на помощь. «Психотерапевты"-самозванцы в лучшем случае за многие месяцы своего лечения не смогли клиенту помочь, а в худшем — вторично нанесли ему травму. А сколько людей после такой «психотерапии» больше вообще никогда не обратятся за помощью, полностью потеряв доверие к психотерапии как таковой? Непрофессионализм и вандализм таких персонажей порой просто поражают воображение.

Виктор Борисов-Мусатов. Одиночество. 1905

У нас, к сожалению, психотерапевтом без последствий для себя может назвать почти каждый, кому взбрело это в голову. Достаточно получить диплом «психолога» в педагогическом, техническом — каком угодно — вузе, открывшем соответствующий «платный», как теперь принято говорить, факультет, или просто этот диплом купить и открыть частную практику. И это еще в лучшем случае. Периодически натыкаешься на откровенную психопатию, когда психотерапевтами себя называют вчерашние парикмахеры, менеджеры… Ответственность за неправомерное присвоение себе статуса «психотерапевт» в России отсутствует.

Какой контраст с Европой, с США, где психоаналитики и психотерапевты, врачи проходят за огромные деньги многолетнее обучение, потом сами проходят длительную терапию и супервизию, чтоб избавиться от своих собственных психологических травм и внутренних конфликтов, которые непременно скажутся на работе с пациентами, если этого не сделать… Где работает строжайший этический кодекс, где специалист отвечает за все свои поступки и слова, где профессиональные объединения разбирают самые незначительные, на первый взгляд, случаи — потому что в этом занятии мелочей нет, и малейший недочет может привести к катастрофическим последствиям для человека…

Депрессия Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

И уж, конечно, там нет такой безответственной агрессивной рекламы «психологических услуг», которой так вольготно у нас.

Я ни в коем случае не хочу быть неуважительной к людям, которые профессионально занимаются смежной с психотерапией деятельностью — к клиническим психологам и психологическим консультантам, или конселорам, как называют их в англоязычном мире. Если эти специалисты профессионалы, то они никогда себя врачами-психотерапевтами не называют и очень четко знают границы своей компетентности. Сталкиваясь с более глубокой проблемой клиента, они бережно направляют его к психотерапевту. Здесь также соблюдается заповедь «не навреди».

Эти профессионалы делают очень важную работу, оказывая людям поддержку и помощь в решении эмоциональных проблем. Они тоже вложили много сил, денег и времени, получая эту профессию. После психологического факультета вуза они обычно обучаются какому-то из подходов не менее трех лет, естественно, беря консультации для повышения собственного эмоционального интеллекта и уровня своей осознанности.

Я сама, к примеру, обучаю руководителей самых разных профессий эмоциональной грамотности и основам консультирования. Эти знания и навыки помогают людям повысить их эмоциональный интеллект, делают их намного более уверенными и свободными в своих жизненных выборах, помогают им стать гибкими, одновременно тонко чувствующими своих сотрудников, требовательными и потому эффективными руководителями. Эти люди становятся способными чувствовать и помогать другим людям в решении их локальных проблем. И даже этот цикл занимает три года.

Это отдельный мир, и эти специалисты прекрасно решают очень важные задачи. Но это тема для отдельной статьи.

«Рынок психотерапии», который, по информации питерской прессы, последние 20 лет растет со скоростью 30−40% (!) в год, у нас дикий, и я боюсь, что это может привести к столь же диким последствиям. Не нужно быть выдающимся прогнозистом, чтобы сообразить, что в связи с пандемией и сопутствующими явлениями в экономике и социальной сфере количество людей, испытывающих колоссальный стресс, вырастет многократно, и многие из них попадут в руки к тем, кто воспринимает психотерапию исключительно как бизнес, а не как социально-ответственную работу со множеством ограничений, как способ легкого и, как правило, сомнительного, а то и вовсе уголовного заработка.

Безнадёжность Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Понятно, что мгновенно, одним волшебным движением проблему, которая создавалась десятилетиями, не решить, но столь же понятно, что с этим нужно что-то делать как можно быстрее.

Как выбрать психотерапевта, которому можно доверять