Белгород, , 10:20 — REGNUM Адаптивные светофоры заработали на улице Щорса в Белгороде 1 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сначала к новому режиму работы подключили объекты на трёх перекрёстках.

В феврале по выходным дням городские власти тестировали новые светофоры — на среднем сегменте светофора автолюбители могли видеть буквы «АУ», 26 февраля их проверили в утренние часы пик, а с 1 марта началась постоянная работа. Главный принцип адаптивных светофоров — они самостоятельно делают прогноз на включение и выключение того или иного сигнала, просчитывают количество автомобилей и учитывают текущую дорожную обстановку. Новые объекты заработали на перекрёстках улицы Щорса с улицами Королёва, Архиерейской и проездом Автомобилистов. Поэтапно адаптивные светофоры подключат на всех пересечениях одной из главных транспортных артерий города.

На улице Щорса после капремонта сделали выделенные полосы для общественного транспорта посередине дороги, не расширяя проезжую часть, с чем не согласны многие автолюбители. Специалисты РОСДОРНИИ положительно оценили проект, порекомендовав наладить адаптивное управление светофорами.

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