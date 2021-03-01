Москва, , 10:17 — REGNUM Расходы по переобучению граждан России цифровым навыкам, которые ранее в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» полностью брало на себя государство, могут частично возложить на бизнес. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с новым федеральным проектом, сообщает газета «Известия».

Так, по их словам, программа «Цифровой сертификат» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», до этого полностью оплачиваемая из государственного бюджета, в 2021 году может перейти на 50-процентное софинансирование государства с бизнесом.

Согласно последней редакции проекта «Кадры для цифровой экономики», в этом году на программу выделят 3,3 млрд рублей. Кроме варианта финансирования программы государством и бизнесом или самим слушателем 50 на 50, возможен и вариант, когда 50% стоимости вернут слушателю после прохождения программы профессионального дополнительного образования и сдачи экзаменов.

В Минцифры изданию подтвердили нововведения по федеральному проекту, пояснив, что софинансирование даёт гарантию, что слушатель применит полученные знания на практике. Всего в 2021 году планируется переобучить 70 тыс. человек.