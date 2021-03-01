Москва, , 10:16 — REGNUM Поправки в законодательство, направленные на установление налоговых льгот для компаний, поддерживающих спорт, разрабатывают депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы внести изменения в закон о спорте и Налоговый кодекс для того, чтобы все, кто спонсирует любительский спорт, освобождались от какой-то части налога, чтобы это было выгодно бизнесменам», — сказал Миронов.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому те, кто занимается спортом или фитнесом могут получить налоговый вычет. Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

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