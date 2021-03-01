Ульяновск, , 10:15 — REGNUM В Сурском районе Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, который побил своих соседей, в том числе используя лопату и палку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Разбирательства начались после того, как 21 июня и 2 августа 2020 года с переломами ребер и другими повреждениями были госпитализированы двое мужчин. Правоохранители установили, что накануне у потерпевших были конфликты возле собственных домов с 43-летним соседом.

«В ходе потасовок последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, наносил жертвам руками, ногами, лопатой либо деревянной палкой удары по различным частям тела», — говорится в сообщении ведомства.

Также следствие выяснило, что 16 мая 2020 года фигурант уголовного дела повредил топором автомобиль, мотоблок, стеклопакеты, телевизор и другие предметы в гараже и доме знакомого.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), ч. 2 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»), ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Решением суда ему назначено шесть лет и один месяц колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чердаклинском районе Ульяновской области за замечание в адрес компании молодых парней местный житель отправился на больничную койку: следствие установило, что он был избит в подъезде.

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