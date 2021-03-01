Лондон, , 10:13 — REGNUM Издательство Modiphius Games выпустит кооперативную настольную игру по мотивам популярной видеоигры TES V: Skyrim. Об этом 28 февраля сообщило издание Eurogamer.

Известно, что в The Elder Scrolls V: Skyrim The Board Game смогут играть от одного до четырёх человек. Дополнительные подробности проекта пока не разглашаются.

Напомним, TES V: Skyrim — это ролевая видеоигра с открытым миром, разработанная студией Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2011 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая героиня игры Valorant сможет управлять пространством и временем