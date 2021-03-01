Вашингтон, , 10:12 — REGNUM США призывают йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» прекратить атаки, направленные против Саудовской Аравии. Об этом говорится заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

«США решительно осуждают атаки хуситов на населенные пункты в Саудовской Аравии. Мы призываем прекратить эти возмутительные атаки», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля расчёты ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотники и ракеты были запущены йеменскими хуситами, сторонниками движения «Ансар Аллах». Аравийская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, уточнила, что ракетный удар был направлен по столице Саудовской Аравии.

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