Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM В Екатеринбурге и окрестностях города вернули электроснабжение жителям, оставшимся без света из-за аварии. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании «Россети Урал».

Проблема возникла из-за технологического нарушения на Ново-Свердловской ТЭЦ. Там произошло короткое замыкание, из-за чего горожане лишились электричества. С этим столкнулись, в частности, жители Октябрьского района Екатеринбурга, Арамильского и Сысертского ГО.

Свет вернули через пару часов после отключения, уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 28 февраля 2021 года.

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