Якутск, , 10:19 — REGNUM В Якутской ТИК 28 февраля зарегистрировали ещё трёх кандидатов на выборы главы столицы республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме.

Читайте также: Некоторых попытаются снять: политолог о кандидатах в мэры Якутска

К двум ранее зарегистрированным кандидатам Савве Михайлову (КПРФ) и Евгению Рябченко (ЛДПР) добавились претенденты на кресло мэра: предприниматель Владимир Федоров («Партия дела»), журналист Виталий Обедин («Справедливая Россия») и предприниматель и тележурналист Микаэл Заболотный («Партия роста»).

Самовыдвиженец Михаил Мярикянов ещё собирает подписи.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Андрея Данилова, выборы мэра Якутска будут жаркими, кандидатов заявится много, но не всем удастся дойти до финиша. Известно, что в Якутии довольно протестные настроения, а в столице республики особенно, поэтому выборы обещают быть интересными.

Выборы продляться с 26 по 28 марта 2021 года.