Оренбург, , 10:11 — REGNUM Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году были отменены поездки за рубеж, что вызвало всплеск жалоб туристов, сообщает Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

В Оренбуржье по сравнению с 2019 годом число обращений туристов, недовольных действиями туркомпаний, увеличилось в 5,4 раза. Из-за сложной эпидобстановки граждане заявлены турагенту или туроператору о расторжении договора и требовали вернуть деньги, однако исполнитель договора добровольно отказывался исполнять требование. Денежные средства депонировались или же туристам предлагалось подписать соглашение о прекращении взаимных обязательств в связи с форс-мажором.

Возникшие проблемы решались через суд. Так, управление Роспотребнадзора дало 12 заключений в судебных инстанциях, все они рассмотрены и удовлетворены. В пользу граждан присуждено 2,1 млн рублей, в том числе 52 тыс. рублей компенсации морального вреда.