Сеул, , 10:16 — REGNUM Банк Южной Кореи и Национальный банк Швейцарии договорились продлить двустороннее соглашение о валютном свопе сроком ещё на пять лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ Южной Кореи.

По их словам, соглашение призвано укрепить двустороннее сотрудничество и облегчить функционирование финансовых рынков двух стран.

Сумма соглашения составит $10 млрд.

Известно, что Южная Корея подписала соглашения о валютном свопе с США, Китаем, Швейцарией, ОАЭ, Малайзией, Австралией, Индонезией и Канадой.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.