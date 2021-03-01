Сеул, 1 марта 2021, 10:16 — REGNUM Банк Южной Кореи и Национальный банк Швейцарии договорились продлить двустороннее соглашение о валютном свопе сроком ещё на пять лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ Южной Кореи.
По их словам, соглашение призвано укрепить двустороннее сотрудничество и облегчить функционирование финансовых рынков двух стран.
Сумма соглашения составит $10 млрд.
Известно, что Южная Корея подписала соглашения о валютном свопе с США, Китаем, Швейцарией, ОАЭ, Малайзией, Австралией, Индонезией и Канадой.
Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.