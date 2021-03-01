Иерусалим, , 10:26 — REGNUM Массовые вечеринки в Тель-Авиве и Иерусалиме во время праздника Пурим в минувшие выходные могут потребовать закрытия всего, что было вновь открыто в преддверии праздника Песаха (Пасхи). Об этом 1 марта предупредил комиссар Израиля по коронавирусу профессор Нахман Эш на армейском радио.

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«Мы приближаем увеличение уровня заражения, [рост случаев заражения произойдет] через 10 дней или две недели, я не сомневаюсь, что мы увидим это в данных», — сказал Эш, предупредив, что вариант еще одного локдауна определенно не исключен в случае роста уровня заражения.

По его словам, власти страны «не станут подвергать опасности общество только для того, чтобы» отметить праздник.