Киев, , 10:15 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 4285 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 1 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 1779 человек, 68 пациентов скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Наибольшее число новых случаев выявили в Винницкой и Ивано-Франковской областях — 598 и 526 случаев соответственно.

За время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 352 134 случая заражения, 26 050 человек скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Сутками ранее на Украине подтвердили 5833 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в вооружённых силах Украины зафиксировали 46-й смертельный случай COVID-19.

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