Челябинск, , 10:10 — REGNUM Заключённый под стражу вице-мэр Челябинска Олег Извеков обжаловал постановление Центрального райсуда города о мере пресечения. Об этом пишут СМИ.

Соответствующую информацию подтвердили журналистам в самом суде. Апелляционная жалоба поступила и её рассмотрит облсуд.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Извеков был задержан 18 февраля по подозрению в коррупции, а 19-го арестован. На пост заместителя главы города он был назначен в феврале 2020 года.

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