Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Официальная премьера модели Cadillac Celestiq состоится летом 2021 года. Об этом сообщается на сайте Cadillac Society.

Скорее всего дебют Celestiq произойдет в июле или в августе нынешнего года. Тем не менее в продаже он не появится ещё несколько лет.

На автовыставке CES представители марки Cadillac сообщили, что модель получит крышу с четырьмя регулируемыми зонами. На крыше установлено «интеллектуальное» стекло с подвешенными частицами. Управление стеклом будет осуществляться с панели на центральной консоли.

Кроме того, на передней панели автопроизводители установят полноразмерный цифровой дисплей, который ничем не хуже MBUX Hyperscreen Mercedes.

Построят Celestiq на платформе BEV3. Запас хода машины составляет 645 км.

Ранее стало известно, что модель Cadillac Escalade получит новый компрессорный бензиновый двигатель производительностью более чем 600 «лошадей», что на 200 л. с. больше, чем у исходного силового агрегата.

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