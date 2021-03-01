Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 17 947 исследований на SARS-CoV-2 выявили 160 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 1 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 270 918 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 265 523 победили инфекцию, в том числе 409 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3520 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять — в течение последних суток. В стационаре лечат 1510 пациентов, в оборудованных гостиницах — 154. На карантине находятся 304 человека.

Согласно официальным данным на 28 февраля, в Грузии за сутки выявили 248 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 27 885 тестов. Выздоровевшими врачи признали 525 человек.

Стоит отметить, что в Грузии с 1 марта отменили ряд карантинных ограничений. С этого дня разрешено открыться музеям, библиотекам, детским садам, а также гостиницам, расположенным на горнолыжных курортах. Также с 1 марта в Грузии упростили въезд для граждан России.

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