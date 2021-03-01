Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Смертью мужчины и его пожилой матери, тела которых были обнаружены после пожара в доме на Большой Пороховской улице в Санкт-Петербурге, занялись правоохранительные органы, ведётся проверка. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, пожар в трехкомнатной квартире дома 26 по Большой Пороховской улице Красногвардейского района произошел накануне поздним вечером. Спасатели обнаружили бездыханное тело ранее неоднократно судимого 37-летнего местного жителя и его 75-летнюю мать.

На тот момент женщина еще была жива, но без сознания. Руки ее были связаны. Несмотря на помощь медиков, потерпевшая скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.

«По факту произошедшего проводится проверка. На месте продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы», — уточнили в Главке МВД.

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