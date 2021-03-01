Барнаул, , 10:09 — REGNUM Алтайские синоптики обнародовали штормовой прогноз на ближайшие часы. При температуре — 1 °C наблюдается сильная метель, порывы ветра достигают 15−20 метров в секунду. По по югу и востоку региона ситуация местами будет ещё ветренее: с порывами до 27 м/с.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций», — напомнили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за бурана в 11 районах Алтайского края перекрыто пять участков дорог регионального значения (К-03, К-07, К-09, К-20, К-26). Пришлось отменить более 50 автобусных рейсов, а в Барнауле подскочили цены на такси.

Читайте также: В Алтайском крае разбушевалась метель, дороги перекрыты

Читайте также: Снежная буря прервала автобусное сообщение на Алтае

Читайте также: В Барнауле из-за бурана подскочили цены на такси

Читайте также: Барнаул утопает в снегу