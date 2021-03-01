Пекин, , 10:19 — REGNUM Китай надеется на сотрудничество с США, которое будет основываться на взаимном уважении и отсутствии конфронтации. Об этом 1 марта говорится в комментарии минобороны КНР к стратегии Китая по международному военному сотрудничеству, которое приводит пресс-служба китайского оборонного ведомства.

«В настоящее время китайско-американские отношения находятся на важном этапе. Сотрудничество между Пекином и Вашингтоном благоприятно для обеих сторон, а соперничество нанесет ущерб обеим», — отмечается в комментарии.

Также в нем указывается, что, по мнению КНР, сотрудничество является единственным правильным выбором для обеих сторон.

«Отношения между военными являются важной частью отношений двух стран… Надеемся, что США будут сотрудничать с Китаем и добросовестно осуществлять достигнутый лидерами двух стран важный консенсус, придерживаться духа неконфликтности, отсутствия конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества», — добавляется в сообщении.

Кроме того, уточняется, что минобороны КНР надеется укрепить диалог с Соединенными Штатами, а также расширить прагматическое сотрудничество двух стран и урегулировать существующие между ними разногласия надлежащим образом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай надеется на благоразумие новой администрации Соединённых Штатов и на отказ Вашингтона от стратегии, нацеленной на ущемление интересов других стран.