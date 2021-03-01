Лос-Анджелес, США, 1 марта 2021, 10:08 — REGNUM Американская компания Riot Games представила новую героиню многопользовательского шутера Valorant. Об этом 28 февраля сообщила «Игромания».
Новым агентом Valorant станет Астра — девушка, умеющая управлять пространством и временем. Героиню добавят в игру уже 3 марта 2021 года, одновременно со стартом следующего эпизода.
Напомним, Valorant — это популярный тактический шутер, в котором игроки управляют агентами — солдатами со сверхспособностями. Релиз проекта состоялся в июне 2020 года.
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