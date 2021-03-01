Кяхта, Бурятия, , 10:07 — REGNUM В Бурятии следователи разбираются в убийстве 51-летней жительницы города Кяхта, тело которой было найдено 28 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, по подозрению в совершении преступления задержан её 60-летний сожитель.

Накануне вечером мужчина с женщиной вернулись от гостей и решили употребить алкоголь. Однако вскоре спиртное закончилось, после чего подозреваемый предложил сожительнице продать мясо, чтобы купить водку.

«Когда женщина вернулась домой, обвиняемый заметил, что ни мяса, ни спиртного у потерпевшей не оказалось. Разозлившись на нее, злоумышленник схватил на кухне нож и нанес женщине один удар в область груди. После чего мужчина положил ее на пол, подложил подушку под голову и пошел в комнату спать», — отметили в следствии.

Женщина в результате скончалась на месте. Проснувшись на следующее утро, мужчина нашёл на кухне тело женщины. Испугавшись, он помыл нож, после чего пошёл к участковому. Расследование уголовного дела продолжается.