Томск, , 10:07 — REGNUM Комплексная проверка системы оповещения населения пройдёт 3 марта в Томской области, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС.

Предполагается запуск электросирен, перехват сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.

Электросирены запустят в интервале с 10:30 до 11:00 по местному времени. Жителей Томской области призывают сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, системы оповещения также проверят в Красноярске.

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