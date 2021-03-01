Липецк, , 10:07 — REGNUM К административной ответственности привлечено ОГУП «Липецкоблводоканал» в связи с выявлением нарушений, которые повлекли загрязнение реки Усмань. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе Центрально-черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

ОГУП «Липецкоблводоканал» эксплуатирует очистные сооружения в городе Усмань Липецкой области, сооружения относятся к объектам второй категории негативного воздействия на окружающую среду.

В ходе проверки было выявлено 17 нарушений. Решением Росприроднадзора юридическое и должностные лица ОГУП «Липецкоблводоканал» были привлечены к административной ответственности по пяти статьям КоАП за нарушение в области охраны окружающей среды. Общая сумма выписанных штрафов составила 702,5 тыс. рублей. Предприятие может обжаловать постановление в течение десяти суток. Кроме того, предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Также специалисты Росприроднадзор совместно с сотрудниками лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», на основании запроса Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры проведут дополнительную проверку ООО «Овощи Черноземья» — деятельность этого предприятия также была названа в числе причин загрязнения Усманки. Ранее в отношении ООО «Овощи Черноземья» были составлены протоколы об административных нарушениях, наложен штраф на 550 тыс. рублей.

Загрязнение реки Усмань (Усманки) было выявлено в декабре 2020 года — тогда в реке на территории Воронежского природного биосферного заповедника имени Пескова погибла рыба. Загрязнение произошло в районе города Усмань Липецкой области. Росприроднадзор назвал виновных — ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья».