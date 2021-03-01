Будапешт, , 10:05 — REGNUM Премьер-министр Венгрии, а также глава политической партии «Фидес» Виктор Орбан написал письмо лидеру общеевропейской коалиции партий «Европейская народная партия» Манфреду Веберу, в котором заявил о намерении «Фидес» покинуть коалицию. Об этом сообщает Onet.pl.

«Наша партия покинет европейскую коалицию в случае если будут утверждены новые правила процедуры отстранения отдельных членов. Но принимать их мы точно не намерены», — говорится в письме.

Речь идет о предложенных 26 февраля новых правилах членства в коалиции: в случае, если отдельный член коалиции совершит какой-либо проступок, порочащий «Европейскую народную партию», наказанию подлежит вся его партия вплоть до исключения из коалиции.

«Мы считаем, что коллективная ответственность может стать инструментом борьбы против отдельных партий в коалиции. Ведь обвинить в проступке отдельного члена очень легко — при желании можно даже вырвать из контекста какие-либо слова и придраться к ним», — посетовал Орбан.