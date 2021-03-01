Уфа, 1 марта 2021, 10:12 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров запросил у сотрудников правоохранительных органов отчет по работе с подозреваемыми в обмане дольщиков. Об этом он сообщил 1 марта на оперативном заседании в правительстве региона.
По словам Хабирова, обманутые дольщики справедливо интересуются, какие шаги предпринимаются для привлечения к ответственности лиц, которые оставили их на много лет без жилья. Люди требуют расследование дел о мошенничествах в этой сфере, подчеркнул он.
По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, в настоящее время один фигурант такого дела отбывает наказание, один — арестован, а один подозреваемый находится в международном розыске, остальные подозреваемые либо находятся под подпиской о невыезде, либо вообще остаются без меры пресечения.
В связи с этим глава республики попросил предоставить ему отчет по каждому объекту.
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