Пекин, , 10:03 — REGNUM В Сети появился новый геймплейный трейлер «космического шутера» Boundary. Его опубликовали 27 февраля на YouTube-канале популярного издания IGN.

В ролике разработчики показали, как будут выглядеть сражения между игроками в невесомости. Ожидается, что релиз Boundary состоится летом 2021 года.

Напомним, в Boundary игроки возьмут на себя управление космонавтами, которые сражаются друг с другом в условиях невесомости на различных космических станциях. Ожидается, что в проекте будет четыре игровых режима и четыре класса персонажей.

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