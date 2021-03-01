Москва, , 10:01 — REGNUM К установке новой системы видеонаблюдения в метро Москвы положительно относятся 43% жителей столицы, отрицательно — 57% москвичей, приводит данные рекрутинговое агентства Superjob.ru.

Те, кто однозначно одобряют систему видеонаблюдения, оснащенную функциями распознавания лиц и сбора данных, полагают, что новая система будет выявлять преступников и террористов.

Противники установки такой системы опасаются за утечку личных данных. Также москвичи считают, что сбор информации о них — это нарушение конституционных прав и свобод, тотальный контроль.

Опрошены 25−26 февраля 2021 года 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на 85 станциях московского метрополитена будут установлены специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения.

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