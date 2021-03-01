Берлин, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 4732 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 447 068.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 60 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 70 105.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,225 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (533 148 заразившихся), Бавария (437 607) и Баден-Вюртемберг (317 043).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 6,1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.