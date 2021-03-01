Иерусалим, , 10:02 — REGNUM Израиль планирует закупить или произвести еще по меньшей мере 36 миллионов вакцин от COVID-19 за год, согласно плану, представленному премьер-министром Биньямином Нетаньяху 28 февраля во время брифинга для прессы.

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Он разъяснил, что Израиль будет работать над закупкой большего количества вакцин, достаточных для того, чтобы привить граждан, которые будут нуждаться в бустерном уколе в ближайшие шесть месяцев или год.

Кроме того, Нетаньяху сообщил, что работает с генеральными директорами Pfizer и Moderna над строительством в стране заводов по производству вакцин. Главы Австрии и Дании заинтересованы в партнерстве по этому плану, как и Бахрейн.

«Мы планируем построить свой собственный завод», — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что в дополнение к производственному плану Израиль также рассматривает возможность создания центра вирусных исследований и разработок, который поможет создать вакцины для будущих пандемий.