Барнаул, , 09:57 — REGNUM В Барнаул после непродолжительного затишья вновь пришли сильные метели. Как сообщает сегодня, 1 марта, пресс-центр городской мэрии, в столице Алтайского края продолжается уборка снега, который выпал в ночь с 28 февраля на 1 марта, вывезено более 4 тысяч кубометров снега.

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«Первостепенная задача дорожников — расчистить основные проспекты и автомагистрали, по которым двигается общественный транспорт», — отмечают чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на постоянную очистку трасс, сильные осадки и ветреная погода осложняют ситуацию на дорогах. На Алтае отменены более 50 автобусных рейсов, подскочили цены на поездки в такси.

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