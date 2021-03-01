Братислава, , 09:57 — REGNUM Решение о введении на территории Словакии из-за пандемии коронавирусной инфекции режима обязательного ношения респираторов в общественных местах и с 3 марта — комендантского часа, приняло в ходе внеочередного заседания правительство страны. Об этом 1 марта сообщает телеканал TA3.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Уточняется, что комендантский час будет действовать по всей стране с 20:00 до 01:00 по местному времени, также с 05:00 до 20:00 жителям Словакии будет запрещено выходить из своих жилищ без уважительных причин. К последним относятся: поездки на работу, походы к врачам или за продуктами питания и другими товарами первой необходимости.

При этом жителям страны необходимо будет иметь при себе документы, например, справки от работодателей, а в случае похода в магазин — удостоверения личности с указанием места жительства.

Также, с 8 марта в Словакии станет обязательным носить респираторы в магазинах и при использовании общественного транспорта, а с 15 марта — во всех общественных помещениях. Вместе с тем, дети могут продолжать использовать медицинские маски.

Кроме того, разрешается совершать прогулки лишь в пределах административных границ района проживания и вместе гулять смогут только члены одной семьи. Помимо этого, в республике продолжают работать аптеки и магазины, которые торгуют продуктами питания и товарами первой необходимости.

Отметим, на сегодняшний день на территории Словакии выявили за все время пандемии в общей сложности свыше 308 тыс. носителей коронавируса при 7189 скончавшихся от COVID-19.