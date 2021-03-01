Вашингтон, , 09:55 — REGNUM В сети появились первые рендерные изображения компактного пикапа Ford Maverick в стиле F-150 от дизайнера издания Motor1.

Рендер пикапа Ford Maverick Motor1

Рендер создан на основе уже имеющихся тизеров и информации о новинке.

По предположениям дизайнера, Ford Maverick получит крупную радиаторную решётку с С-образными фарами. Это подтверждают и снимки, полученные с предприятия Ford в мексиканском городе Эрмосильо.

Также дизайнерская версия авто получила широкий неокрашенный бампер. Ожидается, что кроме стилистики обновлённой модели F-150 у будущей новинки будут присутствовать черты среднеразмерного Range. Если это так, то экстерьер модели, как и на полученном рендере, будет не столь агрессивен.

Новый компактный пикап Maverick построят на той же «тележке», что и модели Escape и Bronco Sport. Вполне возможно, что новинка будет предлагаться только с четырехдверной кабиной.

Под капотом пикапа, по предварительной информации, будет функционировать бензиновый 1,5-литровый трехцилиндровый турбированный агрегат. Также в линейке моторов может присутствовать двухлитровый турбированный мотор.

Премьера нового Maverick может состояться уже в первой половине 2021 года.

Ранее глава Ford Europe Стюарт Роули сообщил, что согласно плану компании, к середине 2026 году в Евросоюз будут поставляться только электрические и гибридные автомобили. К 2030 году Ford будет продавать в страны ЕС машины исключительно с электрическими двигателями.

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