Москва, , 09:53 — REGNUM На дорогах России начнёт действовать новый знак, который будет предупреждать автолюбителей о наличии автоматической камеры фотовидеофиксации. Соответствующие поправки в Правила дорожного движения, согласно постановлению правительства РФ, вступили в силу сегодня, 1 марта.

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Изменения потребовались потому, что действовавшие до сих пор информационные таблички 8.23 с изображённым фотоаппаратом можно было устанавливать только вместе со знаком.

Новый знак 6.22 будет устанавливаться за пределами населённых пунктов за 150−300 метров до начала зоны работы дорожных камер, а также на въезде в населенный пункт. При этом существующие таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» будут отменены с 1 сентября 2021 года.

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