Оренбург, , 09:52 — REGNUM В Оренбурге за последнюю неделю зимы (22−28 февраля) на свет появились 119 новорожденных, сообщает городское управление ЗАГС.

Среди редких имен, которые родители дали своим детям, Агата, Оливия, Эрика, Доминика, Златослава, Иллария, Космос, Всеволод, Вильгельм, Мирон и Марк.

Напомним, в Оренбургской области в 2020 году отмечен спад рождаемости на 4,4% по сравнению с прошлым годом. Родилось 18 780 и 19 635 младенцев соответственно.

В 2019 году в Оренбургской области на свет появилось 19 640 детей. В общем числе родившихся доля первых детей составила 36,1% (в 2018 году — 34,7%), вторых — 38,3% (41,4%), третьих — 17,9% (16,8%), четвертых — 4,9% (4,7%), пятых и более — 2,7% (2,4%).

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье рекордно упала рождаемость