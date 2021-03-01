Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Администрация главы Белого дома Джо Байдена затягивает Соединённые Штаты в военные конфликты, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо Трамп заявил, что во время его президентства США, по сути, «прекратили бесконечные войны».

«Девятнадцать лет в Афганистане, и мы сократили военное присутствие почти до нулевого, и теперь я слышу, что они хотят вернуться», — сказал Трамп.

Также экс-президент США заявил, что при нём были заключены мирные соглашения на Ближнем Востоке, о которых «никто не мог и подумать, что это возможно».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля США нанесли авиаудары по объектам на востоке Сирии. В Вашингтоне считают, что эти объекты принадлежат силам, которые поддерживает Иран. Президент США Джо Байден лично отдал приказ о нанесении ударов в ответ на последние атаки на американские объекты в Ираке.

Министерство иностранных дел России осудило удары США по территории Сирии и призвало уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.