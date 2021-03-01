Пенза, , 09:59 — REGNUM В Пензе расследуется уголовное дело, возбужденное после хлопка газа и пожара в административном здании, в результате чего пострадали шесть человек.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, инцидент произошел около 15 часов (мск) 28 февраля в арендуемом индивидуальным предпринимателем помещении нежилого здания по улице Калинина. В здании, где было организовано производство хлебобулочных изделий, произошел хлопок газа и возгорание. Находившиеся в помещении три женщины (26, 35 и 60 лет), двое мужчин (24 и 46 лет), а также 3-летняя девочка с ожогами и иными травмами были госпитализированы в медучреждения.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, техническое состояние и условия эксплуатации газового оборудования, а также лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, 26 февраля 2021 года в утреннее время в пристрое к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре в Канавинском районе г. Н. Новгорода произошел хлопок с последующим возгоранием.

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