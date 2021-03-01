Киев, , 09:52 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину с официальным визитом. Об этом сказано на сайте Евросовета.

Чиновник пробудет на Украине два дня — 2 и 3 марта. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетит временно подконтрольную Украине часть Донбасса. В Донбассе Шарль Мишель встретится с представителями операции Объединённых сил (ООС), специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и организациями, предоставляющими гуманитарную помощь.

В Киеве глава Евросовета планирует посетить памятник погибшим участникам госпереворота 2014 года и центр вакцинации. Он встретится с представителями антикоррупционных органов Украины, а также даст пресс-конференцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Грузию.

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