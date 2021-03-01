Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM В первый день весны в Санкт-Петербурге ожидается резкое усиление ветра с порывами до 16 м/с. Об этом 1 марта сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 16 м/с.

Температура воздуха днём +3…+5 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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