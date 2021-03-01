Варшава, , 09:50 — REGNUM Польская студия HardCodeWay анонсировала необычный симулятор выживания под названием Dinos Reborn. Об этом 28 февраля сообщила «Игромания».

По сюжету Dinos Reborn, космический корабль главного героя разбивается на таинственной планете, населённой динозаврами. Для выживания протагонисту придётся изучать новые земли, охотиться на доисторических хищников и строить безопасное жилище.

Релиз Dinos Reborn ожидается в 2022 году. Игра будет доступна на PC, а также консолях PlayStation и Xbox.

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