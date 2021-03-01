Ташкент, , 09:50 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года уровень инфляции в Узбекистане составил 1,7%. Об этом сообщили в государственном комитете республики по статистике.

В феврале цены на товары и услуги в потребительском секторе выросли на 0,6%. В годовом выражении инфляция составила 11,4%. За месяц продовольственные товары подорожали на 0,6%, непродоволсьтвенные — на 0,6%, услуги — на 0,8%.

В годовом выражении эти показатели составили 14,6%, 9,1% и 8,8% соответственно. По итогам февраля цены в здравоохранении выросли на 1%, в сфере транспорта — на 1%, бытовые товары и услуги подорожали на 1,5%, алкоголь — на 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2021 года продовольственные товары в Узбекистане подорожали на 1,2%, непродовольственные товары — на 0,5%, услуги — на 1,4%. Инфляция составила 1%.