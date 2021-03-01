Санкт-Петербург, 1 марта, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отклонил требование оппозиционных сил отменить запрет на политические публичные мероприятия, который был введен весной 2020 года под предлогом борьбы с коронавирусом и сохраняется до сих пор, хотя массовые культурные, спортивные и прочие мероприятия уже давно разрешены.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

При этом Беглов сослался на федеральный закон, согласно которому на митингах запрещено носить маски, а этого до сих пор требует Роспотребнадзор для тех, кто находится в общественных местах. Это следует из ответа губернатора на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского («Яблоко»).

Тот предлагал отменить «абсурдный запрет на проведение публичных мероприятий (можно собрать на стадионе 25 тысяч человек, но почему-то нельзя провести даже одиночный пикет)».

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«Я предлагал снять этот запрет — предусмотрев средства индивидуальной защиты у участников. И вот ответ. Отменить запрет можно, только если предложит главный санитарный врач по СПб — то есть, [Наталия] Башкетова. А она, видимо, пока не предлагает. Но это даже не самое примечательное. Оказывается, нельзя проводить публичные акции, где участники для безопасности себя и окружающих используют СИЗы, потому что по закону о публичных акциях участникам запрещается скрывать свои лица. Только руками могу развести от этой логики. Как все запрещать — так пандемия и забота о безопасности. А как разрешать — так нельзя использовать то, что обеспечивает безопасность, потому что это «лица скрывает», — заметил Вишневский.

Действительно, в своем ответе Александр Беглов заявляет, что снимать ограничения будет, исходя из улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании «соответствующих предложений, предписаний главного санитарного врача» по петербургу.

«При этом необходимо отметить, что согласно пункту 11 части 4 статьи 5 федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатор публичного мероприятия обязан требовать от участников публичного мероприятия не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности», — пишет губернатор Северной столицы.

В итоге, на его взгляд, разрешить людям выходить на одиночные пикеты или митинги в текущих условиях «не представляется возможным».

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Ранее снятие запрета потребовали петербургские отделения КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока». Представители «Другой России Э. Лимонова» обещали, что дойдут до Конституционного суда из-за запрета на одиночные пикеты, так как оспорить это решение в петербургских судах не удалось.