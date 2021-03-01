Рязань, , 10:00 — REGNUM 41-летний мужчина пострадал от обрушения наледи с крыши многоквартирного дома в Рязани. Управляющую компанию ждёт проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина 26 февраля выходил из подъезда дома №4 по улице Керамзавода. Глыба льда упала ему на голову, в больнице позже на рассечённый лоб медики наложили несколько десятков швов. Фотографии появились в соцсетях, на них обратили внимание в СК и организовали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Услуги по обслуживанию данного многоквартирного дома оказывает УК «Скопы». В ходе проверки будет установлено лицо, непосредственно ответственное за содержание общего имущества дома и производство работ по очистке крыши здания от снега и наледи», — уточнили в Следкоме.

Это уже второй случай падения льда в Рязани за 26 февраля — ранее стало известно, что наледь обрушилась с надземного пешеходного перехода на проезжающий мимо автомобиль, в результате чего женщина-пассажир получила сотрясение мозга.

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