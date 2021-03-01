Липецк, , 09:46 — REGNUM Новая авария на теплосетях в Липецке оставила без отопления школу, детский сад, педагогический университет и общежития вуза, а также несколько жилых домов. Об этом сообщили 1 мата в пресс-службе администрации города. Повреждение трубопровода обнаружено возле остановки «Улица Шкатова».

«Отопление отсутствует по следующим адресам: ул. Гагарина 2, 4; ул. Студеновская, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 17, 17а, ул. 9-Января, 31, 31а; ул. 4-я Пятилетки, 42; ул. Вилкова, 14; д/сад №64, школа №9; педагогический университет с общежитиями», — уточнили в мэрии.

На месте аварии работают специалисты, завершить восстановительные работы планируется около 16:00 1 марта.

Это уже вторая авария в этом районе Липецка за последние сутки. 28 февраля под проезжей частью обнаружена утечка теплоносителя на трубопроводе 530 мм, без тепла оставались также детский сад, школа, педуниверситет и общежития, жилые дома.